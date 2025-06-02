Нові правила військово-лікарської експертизи в ЗСУ: автоматизація та спрощення

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони

Міністерство оборони України внесло суттєві зміни до процесу проходження військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах. Ці нововведення мають на меті зменшити бюрократичні перешкоди, пришвидшити ухвалення рішень та знизити ймовірність помилок, пов’язаних з людським фактором. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Згідно з новими правилами, якщо постанова ВЛК, наприклад, про статус “придатний до військової служби”, не потребує затвердження вищими інстанціями, документи більше не друкуються для передачі до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Натомість вони автоматично надсилаються в електронному вигляді до системи “Оберіг”. У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи, за винятком постанов. Військовим частинам ВЛК надсилає дві копії постанови.

У випадку, якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією, документи передаються в електронному вигляді через кабінет ВЛК. Паперові документи, за винятком постанов, повинні бути передані до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес міг тривати до 5 днів і вимагав друку всіх документів. Оновлені процедури вже набули чинності.

Також запроваджено чіткий термін перевірки документів військово-лікарськими комісіями (ВЛК) – не більше 5 днів з моменту надходження документів.

Якщо документи перевіряє ВЛК обласного або міського ТЦК і помилок не виявлено, документи за постановою “непридатний” мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру “Оберіг”, а паперові документи – до ТЦК.

Коли документи перевіряє штатна ВЛК, електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – 2 примірники, для військовослужбовців – 4.

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, де проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

У випадку, якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру “Оберіг”, засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після отримання протоколу засідання штатної ВЛК.