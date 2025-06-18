Міністерство оборони України впроваджує винагороди для військових винахідників

Про це сайт українського оборонного відомства

Міністерство оборони України ініціювало розробку нової постанови Кабінету Міністрів, яка визначає порядок та розміри грошових винагород для військовослужбовців, які впроваджують інноваційні розробки. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства.

Запропонований механізм має на меті забезпечити справедливу оцінку досягнень військових винахідників, а також стати стимулом для подальших досліджень і творчих ініціатив у сфері оборони.

“В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому міністерство розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності” – Валерій Чуркін, заступник міністра оборони

Валерій Чуркін підкреслив, що йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуальної власності в оборонному секторі. Для цього в структурі Міністерства оборони було створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.