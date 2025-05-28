Технічний збій у сервісних центрах МВС України 27 травня 2025 року

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Фейсбуці

27 травня 2025 року в Україні відбувся технічний збій у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, що призвело до неможливості складання практичних іспитів для отримання водійських прав. У зв’язку з цим, відвідувачам, які не змогли пройти іспит, буде запропоновано нову дату для його складання. Про це повідомили представники Головного сервісного центру МВС.

У своєму повідомленні центр зазначив, що технічні проблеми виникли через збої в Національній інформаційній системі (НАІС), внаслідок чого багато послуг стали недоступними. Найбільше постраждали практичні іспити, які користуються великою популярністю серед громадян.

Ті, хто мав запис на практичний іспит 27 травня, отримають нову пропозицію щодо дати та часу для проходження процедури.

Процес перенесення іспитів відбуватиметься наступним чином:

Адміністратори сервісного центру зв’яжуться з громадянами, які зареєстровані в системі Е-запис, за номерами телефонів, вказаними під час реєстрації.

Відвідувачам буде запропоновано пройти іспит в інший день після відновлення роботи НАІС.

Нагадаємо, що 27 травня також стало відомо про проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі, що призвело до тимчасових перебоїв у наданні деяких послуг у сервісних центрах МВС. Це стосувалося не лише практичних іспитів, але й реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, а також призначення належного користувача.