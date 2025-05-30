День захисту дітей в Україні тепер святкують 20 листопада

Як повідомляється на офіційному сайті президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ, який змінює дату святкування Дня захисту дітей. Тепер це свято відзначатимуть щорічно 20 листопада, у Всесвітній день дитини, замість традиційного 1 червня.

Відповідно до інформації, опублікованої на офіційному сайті президента, новий указ скасовує попередній документ від 30 травня 1998 року № 568/98, який встановлював святкування на 1 червня.

Зеленський підкреслив, що ці зміни мають на меті утвердження охорони дитинства як важливого національного пріоритету для України, а також сприяння об’єднанню зусиль міжнародної спільноти в захисті прав дітей.

«Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада».

Цей указ, датований 30 травня 2025 року, набирає чинності з моменту його офіційного опублікування. Таким чином, Україна приєднується до міжнародної практики, святкуючи День захисту дітей у день, що символізує права дитини на глобальному рівні.

Цей крок має на меті підкреслити важливість реалізації положень Конвенції про права дитини та забезпечити більш ефективний захист дітей в Україні.