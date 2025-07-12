Україна подала законопроєкт про зупинення дії Оттавської конвенції 2025

Про подання документа повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук у Telegram

11 липня Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає офіційне зупинення дії Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це рішення обґрунтоване необхідністю захисту від агресії з боку Росії.

Про реєстрацію документа повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Законопроєкт має назву “Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення”. У пояснювальній записці зазначається, що Україна посилається на статтю 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яка дозволяє тимчасово призупиняти дію міжнародних угод у разі виникнення суттєвих обставин.

Основною причиною такого кроку є необхідність захисту територіальної цілісності та безпеки України в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. В уряді підкреслюють, що участь у Конвенції створює нерівні умови для України, оскільки Росія не підписала цей документ і не зобов’язана дотримуватися його положень.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зупинення участі України в Оттавській конвенції наприкінці червня 2025 року. Для завершення цього процесу необхідно рішення Верховної Ради.

Що таке Оттавська конвенція

Оттавська конвенція, офіційно відома як Конвенція про заборону застосування, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, є міжнародною угодою, що забороняє використання протипіхотних мін і зобов’язує держави-учасниці знищити наявні запаси таких мін.

Цей документ був підписаний у 1997 році, і станом на 2024 рік до нього приєдналися понад 160 країн. Проте Росія, США та Китай не є учасниками цієї конвенції. Україна стала її учасницею у 2005 році.

Раніше Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія також розпочали процес виходу з Оттавської конвенції. За даними Міністерства закордонних справ України, агресія РФ змусила ці країни переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення про вихід із конвенції.