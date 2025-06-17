Засідання Ради Україна–НАТО на саміті в Гаазі 24 червня

Як зазначено в офіційній програмі НАТО

24 червня в Гаазі, в рамках саміту НАТО, відбудеться важливе засідання Ради Україна–НАТО, яке пройде на рівні міністрів закордонних справ. Ця інформація міститься в програмі саміту.

Зустріч запланована у форматі робочої вечері під керівництвом заступника Генерального секретаря НАТО. Початок заходу заплановано на 19:00.

Згідно з офіційною програмою, зустріч проходитиме без участі представників преси, проте фото- та відеоматеріали будуть опубліковані після її завершення.

10 червня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що остаточне рішення щодо запрошення президента України на саміт ухвалюватиме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Крім того, 25 травня Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також повідомив, що Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

На заході також очікується присутність американського президента Дональда Трампа.