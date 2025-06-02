Війна в Україні 3 червня 2025: переговори, пожежі, спецоперація

Про це повідомив Генштаб у Telegram у зведенні.

3 червня 2025 року відзначаємо 1196-й день війни, яку Росія веде проти України. Серед важливих новин цього дня:

Україна отримала офіційне запрошення на саміт НАТО, що відбудеться 24–25 червня в Гаазі, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

У Білому домі підтвердили, що колишній президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Цю ініціативу запропонували під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Зеленський також зазначив, що українська та російська сторони досягли домовленості про обмін військовополоненими в форматі “1000 на 1000”. Окрім цього, готується масштабна репатріація тіл загиблих українських захисників.

2 червня у Стамбулі завершився другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, під час яких Україна представила меморандум для обговорення.

Пожежа в Миколаївці через обстріли

У Миколаївці, що на Донеччині, ввечері 2 червня через обстріли виникла пожежа. Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

“Обстріли о 22:40, 22:53, 22:59. В результаті обстрілів сталася пожежа. Деталі встановлюємо.” – Володимир Проскунін

Станом на 00:05 3 червня інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.

Пожежа в окупованому Мелітополі після атаки дронів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. У деяких районах міста зафіксовані перебої з електропостачанням.

“Наліт ударних БпЛА в окупований Мелітополь. В окремих районах Мелітополя зафіксовані перебої електропостачання.” – Рух опору “Зла Мавка”

Ситуація на фронті за 2 червня

Згідно з даними Генштабу, 2 червня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, з яких 36 – на Покровському напрямку.

Російські війська здійснили 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, використавши три ракети, 78 керованих авіабомб та 1353 удари дронами-камікадзе. Також було проведено близько 4000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Заява Зеленського про спецоперацію “Павутина”

Президент Володимир Зеленський повідомив, що спецоперація “Павутина” була проведена виключно силами України без залучення партнерів.

“Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій – нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнього фінансування. Це не операції на території росіян, це військові цілі на території Росії, звідки йдуть удари по Україні.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що ця операція відновила довіру союзників, які раніше сумнівалися у спроможностях України.