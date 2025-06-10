Україна веде переговори зі США про закупівлю систем Patriot

У березні ABC News повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден

Україна активно веде переговори зі Сполученими Штатами Америки з метою закупівлі американської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

“Україна веде активний діалог зі США, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону – Patriot, інші засоби, які ми від США всі ці роки отримуємо. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу. Це вагома, велика допомога.” – Георгій Тихий

Водночас речник МЗС зазначив, що наразі нові поставки допомоги від США Україні не надходять. Останній пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів був наданий Україні у січні цього року.

Згідно з інформацією ABC News, у березні Україна отримала близько 90% зброї, виділеної попереднім президентом Джо Байденом у рамках програм Presidential Drawdown Authority (PDA). Нова адміністрація Дональда Трампа поки що не оголосила про нові поставки допомоги.

14 квітня президент Володимир Зеленський висловив готовність України придбати у США 10 систем протиповітряної оборони Patriot на загальну суму 15 мільярдів доларів, при цьому деякі європейські партнери можуть долучитися до фінансування цієї угоди.

Однак 22 травня Зеленський повідомив, що Сполучені Штати ще не надали офіційної відповіді на пропозицію щодо продажу Україні ЗРК Patriot.