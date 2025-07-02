Українська ППО знешкодила 79 ворожих дронів у нічній атаці 2 липня

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ

У ніч на 2 липня сили протиповітряної оборони України успішно знешкодили 79 безпілотних літальних апаратів, які були використані російськими військами для атаки на територію країни. З них 40 дронів було збито за допомогою вогневих засобів, а ще 39 – втрачені або подавлені завдяки засобам радіоелектронної боротьби.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 2 липня. Відомо, що в ніч на 2 липня, починаючи з 21:00 1 липня, ворог здійснив атаку, використовуючи чотири зенітні керовані ракети С-300, запущені з Курської області, а також 114 ударних безпілотників типу Shahed та інші дрони-імітатори, які були запущені з різних напрямків, зокрема з Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона зуміла знешкодити 79 БпЛА типу Shahed та інших безпілотників, які атакували північ, схід і південь України. Зокрема, 40 дронів було збито вогневими засобами, а 39 – втрачені або подавлені засобами РЕБ.