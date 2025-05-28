Україна про меморандум Росії та другий раунд переговорів у Стамбулі

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі Twitter-акаунті Андрія Сибіги

Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію щодо заяви Росії про готовність представити так званий меморандум, що стосується припинення вогню. Цей документ планується обговорити під час другого раунду мирних переговорів, які відбудуться 2 червня в Стамбулі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував відповідну заяву на платформі Х.

«Чому чекати до понеділка? Якщо російська сторона нарешті підготувала свій “меморандум” після десяти днів роздумів і атак на Україну, його можна передати нам негайно», – зазначив він.

Сибіга також підкреслив, що Україна сподівається на те, що Росія не зірве заплановані переговори і швидко надасть свої пропозиції для розгляду. «Лише належно підготовлена зустріч може призвести до реальних результатів», – додав міністр.

Раніше Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, підтвердив, що другий раунд переговорів відбудеться 2 червня в Туреччині. Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова обговорити кожен пункт угоди про можливе припинення вогню та запропонувала Україні місце для обміну «меморандумами».

28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати «меморандум» з умовами, за яких РФ готова завершити війну після обміну у форматі «1000 на 1000».

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило зазначив, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже триває, хоча переговорна команда ще не сформована.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог також повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати аналогічний документ, який у РФ називають «меморандумом».

Деталі переговорів у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. В результаті зустрічі сторони досягли кількох важливих домовленостей, зокрема:

обмін по 1000 полонених з кожного боку як захід зміцнення довіри;

намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

принципове погодження на проведення ще однієї зустрічі.

Проте стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені внаслідок війни, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню, а російська делегація також заявила про готовність продовжувати війну роками.