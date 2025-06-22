Україна на 1215-й день війни: Build with Ukraine, озброєння та дипломатія

США обговорювали з Росією проєкт своєї резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише Le Monde.

Сьогодні, 22 червня 2025 року, Україна відзначає 1215-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. У цей день важливою новиною стало те, що 20 тіл, які Росія передала Україні, виявилися тілами російських солдатів, а не українських військових, як стверджувалося раніше. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

Водночас, Україна активно готується до підписання перших угод у рамках програми Build with Ukraine. Ця ініціатива передбачає експорт українських військових технологій та відкриття виробництв зброї за кордоном, зокрема в європейських країнах.

Крім того, Україна передала Сполученим Штатам список озброєння, яке планує закупити, серед якого є системи протиповітряної оборони Patriot. Очікується, що США нададуть відповідь на цей запит найближчим часом.

Президент Зеленський також анонсував зміни в дипломатичному корпусі. Міністр закордонних справ України Дмитро Сибіга зазначив, що в липні розпочнеться активна дипломатична діяльність, спрямована на посилення тиску на Росію та розширення санкцій проти неї з боку інших країн.

Згідно з інформацією, опублікованою Le Monde, США обговорювали з Росією проект резолюції ООН, присвяченої третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“20 тіл, які Росія передала Україні як загиблих українських військових, виявилися тілами російських військових.” – Володимир Зеленський