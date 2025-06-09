Перший в Україні навчально-випробувальний комплекс для розмінування у Львівській області

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА

У Львівській області відкрито перший в Україні Навчально-випробувальний комплекс, призначений для тестування сучасних технологій розмінування. Під час урочистого відкриття полігону були представлені продукти українських виробників, а також експозиції наукових установ і індустріальних кластерів. Цю інформацію оприлюднили у пресслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

В заході взяли участь фахівці з розмінування з Сил безпеки та оборони України, а також представники міжнародних організацій, бізнесу та країн-партнерів.

“Росіяни замінували величезні території нашої країни. Створення навчально-випробувального комплексу у нашій області суттєво пришвидшить розмінування і зробить його безпечнішим. Провідні українські і закордонні фахівці вироблятимуть у комплексі техніку, випробовуватимуть її та навчатимуть наших оборонців працювати з нею без зайвих ризиків. Обладнання тестуватимуть в умовах, максимально наближених до бойових”, – Максим Козицький, начальник Львівської ОВА

Цей комплекс надає можливість тестувати різноманітну техніку, включаючи дрони, роботизовані системи, засоби індивідуального захисту та машини для механізованого розмінування, в умовах, що максимально наближені до реальних польових ситуацій.

Полігон обладнаний трасами та смугами перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, а також майданчиками для випробування безпілотних авіаційних і наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та систем екологічного контролю.

На базі цього комплексу планується підготовка інженерів, саперів та операторів новітніх засобів гуманітарного розмінування відповідно до міжнародних стандартів.