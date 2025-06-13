У Львові відкрили рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Львові, на головному залізничному вокзалі, відкрився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей центр надає добровольцям можливість отримати актуальну інформацію про вакансії в більш ніж ста бригадах. Про роботу рекрутингового центру розповіла кореспондентка.
Рекрутери активно шукають мотивованих чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидатам детально пояснюють умови служби та можливі контракти. Однією з унікальних можливостей центру є симулятор безпілотного літального апарата (БпЛА), на якому можна спробувати свої сили. У найближчому майбутньому планується відкриття подібних центрів у Дніпрі, Києві та Одесі.
“Ми спілкуємося – перша співбесіда, потім людина проходить військово-лікарську комісію, обирає собі посаду, місце і ми її супроводжуємо від початку і до потрапляння вже у бригаду.”
Начальник рекрутингового центру 153 окремої механізованої бригади Олександр Бойченко зазначає, що кожен кандидат має можливість вибрати найкращу для себе посаду.
“Потребуємо операторів БпЛА, водіїв, гранатометників, протитанкістів, стрільців, є в нас багато різних посад.”
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