У Львові відкрили рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Львові, на головному залізничному вокзалі, відкрився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей центр надає добровольцям можливість отримати актуальну інформацію про вакансії в більш ніж ста бригадах. Про роботу рекрутингового центру розповіла кореспондентка.

Рекрутери активно шукають мотивованих чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидатам детально пояснюють умови служби та можливі контракти. Однією з унікальних можливостей центру є симулятор безпілотного літального апарата (БпЛА), на якому можна спробувати свої сили. У найближчому майбутньому планується відкриття подібних центрів у Дніпрі, Києві та Одесі.

“Ми спілкуємося – перша співбесіда, потім людина проходить військово-лікарську комісію, обирає собі посаду, місце і ми її супроводжуємо від початку і до потрапляння вже у бригаду.”

– Микола Дутчак, рекрутер центру Сухопутних військ

Начальник рекрутингового центру 153 окремої механізованої бригади Олександр Бойченко зазначає, що кожен кандидат має можливість вибрати найкращу для себе посаду.

“Потребуємо операторів БпЛА, водіїв, гранатометників, протитанкістів, стрільців, є в нас багато різних посад.”

– Сергій Ростішевський, командир відділення підвезення боєприпасів 30 ОМБр

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