У Львові відкрили рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Львові, на головному залізничному вокзалі, відкрився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей центр надає добровольцям можливість отримати актуальну інформацію про вакансії в більш ніж ста бригадах. Про роботу рекрутингового центру розповіла кореспондентка.

Рекрутери активно шукають мотивованих чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидатам детально пояснюють умови служби та можливі контракти. Однією з унікальних можливостей центру є симулятор безпілотного літального апарата (БпЛА), на якому можна спробувати свої сили. У найближчому майбутньому планується відкриття подібних центрів у Дніпрі, Києві та Одесі.

“Ми спілкуємося – перша співбесіда, потім людина проходить військово-лікарську комісію, обирає собі посаду, місце і ми її супроводжуємо від початку і до потрапляння вже у бригаду.” – Микола Дутчак, рекрутер центру Сухопутних військ

Начальник рекрутингового центру 153 окремої механізованої бригади Олександр Бойченко зазначає, що кожен кандидат має можливість вибрати найкращу для себе посаду.