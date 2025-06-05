Верховна Рада ухвалила закон про визнання померлими зниклих безвісти через війну

Про це повідомляє прессслужба українського парламенту
5 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №12451, який визначає порядок визнання померлими осіб, що зникли безвісти внаслідок війни. Цю інформацію оприлюднила пресслужба парламенту.
Народний депутат Олексій Гончаренко, який представляє фракцію “Європейська солідарність”, повідомив, що за даний законопроєкт проголосували 262 депутати.
Згідно з новими нормами, особу, яка зникла безвісти через бойові дії, можна буде офіційно визнати померлою через два роки після завершення активних бойових дій.
Однак суд матиме можливість оголосити людину померлою раніше, але не раніше ніж через шість місяців після виникнення обставин, що загрожують життю або свідчать про ймовірну загибель.
У лютому цього року Артур Добросердов, уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин, повідомив в ефірі Українського радіо, що в Україні до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено 62 948 осіб, які наразі перебувають у розшуку.
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