Податкові пільги для виробників дронів на оптоволоконі в Україні

Як повідомив народний депутат та один з ініціаторів законопроєктів Ярослав Железняк у Telegram-каналі

Верховна Рада України прийняла нові законопроєкти, які надають податкові та митні пільги для виробників дронів, що функціонують на основі оптоволоконного кабелю. Цю інформацію озвучив народний депутат Ярослав Железняк, один із ініціаторів цих ініціатив.

Роман Костенко, співініціатор законопроєкту, зазначив, що для дронів, які використовують оптоволокно, потрібен окремий закон, оскільки специфіка деталей, що застосовуються в таких пристроях, є унікальною.

“Ми проводили наради та консультації з виробниками, оскільки деталі для дронів використовуються в різних сферах, а автоволокно застосовується повсюдно. Котушки для дронів – лише одна з їхніх складових. Тут необхідний контроль, щоб обмежити доступ тим, хто використовує їх для інших цілей, наприклад, для підключення інтернету. Ми конкретно звільняємо від обмежень тих, хто займається виробництвом для армії та військових дронів.” – Роман Костенко

Крім того, друга частина законопроєкту передбачає безкоштовну передачу деталей для дронів на оптоволокні до військових частин, що дозволить військовим самостійно виконувати ремонти таких дронів.

Костенко впевнений, що завдяки цим змінам вартість дронів на оптоволокні може знизитися приблизно на 20%. Законопроєкт планується доопрацювати перед другим читанням.