Новий раунд переговорів щодо України 2 червня у Стамбулі

Про це він розповів в інтерв’ю ABC News.

Кіт Келлог, спеціальний посланець президента США, оголосив про проведення нового раунду переговорів щодо України, який відбудеться 2 травня у Стамбулі. У цьому заході візьмуть участь радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції. Ці країни входять до групи “E3+1”, яка раніше активно працювала над умовами для завершення конфлікту.

Келлог зазначив, що основними темами обговорення стануть питання вступу України до НАТО, а також контроль над територіями Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Він підкреслив, що не всі ці регіони повністю окуповані, за винятком Луганська, де російські війська мають майже повний контроль. Водночас у Запорізькій області та Херсоні тривають активні бойові дії, а Крим залишається під контролем Росії з 2014 року.

Келлог також підтвердив, що українська сторона вже надала свій “меморандум”, а США очікують на аналогічний документ від Росії, який президент Путін обіцяв надати ще тиждень тому. Він підкреслив, що Росії вигідно завершити війну, оскільки втрати є значними, а обстріли міст ракетами “Іскандер” та дронами порушують Женевські протоколи 1977 року.

Президент США Дональд Трамп раніше висловлював думку, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України, і ситуація стане зрозумілішою в найближчі два тижні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Москва не зірве заплановані мирні переговори та надасть свої пропозиції для розгляду українською стороною.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня у Туреччині, але речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва ще не отримала офіційної відповіді на цю пропозицію. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами завершення війни після обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”.

Ігор Брусило, заступник голови Офісу президента, повідомив, що підготовка до наступних переговорів триває, але переговорна команда ще не сформована. Келлог зазначив, що США вже отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати схожий документ.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров та заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР, а російську – Володимир Мединський та представники МЗС, Міноборони і Генштабу РФ.

За результатами переговорів сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку, узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов припинення вогню та погодилися провести ще одну зустріч. Однак Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови, заявивши про готовність воювати роками.