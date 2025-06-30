Петиція про декриміналізацію порнографії в Україні від моделі OnlyFans

Як зазначено на сайті президента України, опубліковано відповідну петицію щодо декриміналізації порнографії

На офіційному веб-сайті президента України з’явилася петиція, що закликає до декриміналізації порнографії. На даний момент документ зібрав близько 9,5 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч. Ініціатором петиції стала модель платформи OnlyFans Світлана Дворнікова, яка опублікувала її 27 червня в розділі електронних звернень.

Світлана Дворнікова підкреслила, що за п’ять років роботи на OnlyFans вона сплатила понад 40 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Проте, замість визнання її внеску, проти неї було відкрито кримінальну справу за статтею 301 Кримінального кодексу України, а правоохоронці нібито натякали на можливість вирішення справи за певну суму.

“Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота – це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники – повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?” – Світлана Дворнікова

Авторка петиції також зазначила, що OnlyFans щорічно сплачує до державної скарбниці понад 1 мільйон доларів податків. У 2024 році 350 українських моделей задекларували 305,4 мільйона гривень доходу та сплатили 59 мільйонів гривень податків.

Дворнікова акцентувала увагу на тому, що в усіх країнах Європи дорослі мають право вільно займатися виробництвом еротичного контенту, і Україна повинна приєднатися до цивілізованого світу.

“Наша правоохоронна система зараз не захищає права – вона їх порушує. Поточне законодавство створює ґрунт для корупції, і деякі правоохоронці збирають урожай із цього поля, заробляючи на штучно створених справах проти людей, які нікому не зашкодили. Закликаю вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної ради не завтра, не за місяць, не після війни – зараз.” – Світлана Дворнікова

У грудні минулого року парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував до схвалення законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порнографії та зміни до статті 301 Кримінального кодексу України.