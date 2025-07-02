Петиція про декриміналізацію порнографії в Україні набрала 25 тисяч підписів

За даними електронної петиції на сайті Президента України

Петиція, що закликає до декриміналізації порнографії в Україні, зібрала понад 25 тисяч підписів і тепер чекає на розгляд президента Володимира Зеленського.

Цей документ, ініційований моделлю платформи OnlyFans Світланою Дворніковою, був опублікований у розділі електронних петицій.

У своєму зверненні до президента жінка зазначила, що за п’ять років роботи на OnlyFans вона сплатила більше 40 мільйонів гривень податків. Проте, замість вдячності, вона отримала кримінальну справу за статтею 301 ККУ, а правоохоронці натякали, що “за певну суму справа може зникнути”.

Дворнікова також підкреслила, що OnlyFans щорічно сплачує понад 1 мільйон доларів податків, а 350 українських моделей задекларували в 2024 році 305,4 мільйона гривень доходу, сплативши державі 59 мільйонів гривень податків.

Авторка петиції акцентувала увагу на тому, що в усіх країнах Європи дорослі мають можливість “вільно займатися” виробництвом еротичного контенту, і вважає, що Україні слід “приєднатися до цивілізованого світу”.

Нагадаємо, що в грудні минулого року парламентський комітет з правоохоронної діяльності рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порнографії та зміни до статті 301 ККУ.