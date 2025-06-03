Україна готується стати членом ОЕСР у 2026 році: реформи та боротьба з корупцією

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

У 2026 році Україна має намір стати частиною Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це 3 червня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття міністерського засідання ОЕСР.

“Попри війну, Україна продовжує впроваджувати реформи в усіх сферах, щоб зміцнити економіку та створити фундамент для входження до клубу розвинених країн. Вже наступного року розраховуємо приєднатись до ОЕСР.” – Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр зазначив, що два роки тому була запущена Програма ОЕСР для України. За цей період реалізовано 23 спільні заходи, а країна приєдналася до восьми правових інструментів. Серед досягнень – створення антикорупційної інфраструктури та реалізація Державної програми з протидії корупції, яка на 80% відповідає стандартам ОЕСР.

Шмигаль також підкреслив, що представлений ОЕСР Економічний огляд України зафіксував позитивні зміни в управлінні державними інвестиціями та створенні сприятливого інвестиційного середовища. Огляд доброчесності вказав на значний прогрес у боротьбі з корупцією.

“Внаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську.” – Денис Шмигаль

Прогрес України у боротьбі з корупцією під час війни

Навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує впевнено реалізовувати реформи у сфері доброчесності та протидії корупції. Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн під час свого нещодавнього візиту до Києва зазначив, що Україна перевищує середні показники ОЕСР за п’ятьма з шести ключових індикаторів доброчесності, зокрема у запобіганні конфлікту інтересів, прозорості фінансування політичних партій та ефективному оцінюванні корупційних ризиків.

Що таке ОЕСР?

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – це міжнародна організація, до складу якої входять 38 країн. Ще 70 країн мають статус партнерів ОЕСР і беруть участь у багатьох сферах її діяльності.

Основна мета ОЕСР полягає у зміцненні та підвищенні ефективності економік держав-членів, покращенні соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, а також забезпеченні економічного зростання як для індустріально розвинених країн, так і для країн, що розвиваються.