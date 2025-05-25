Обмін військовополоненими в Україні 25 травня 2025: повернули 25 захисників із Запорізької області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

25 травня 2025 року в Україні відбувся обмін військовополоненими, в результаті якого додому повернулися 25 військових із Запорізької області. Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Сьогодні ми радіємо поверненню ще 25 захисників з Запорізької області, які повернулися з російського полону. В рамках обміну «1000 на 1000» нам вдалося повернути 51 військовослужбовця на рідну землю. Очі наших хлопців говорять про багато, на жаль», – зазначив Федоров.

Цей обмін став третім етапом у рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. Загалом, з російського полону повернулися 303 українських військових, що свідчить про продовження зусиль з повернення наших захисників додому.