Україна готується до саміту G7 у Канаді 2025 року

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.
Україна активно готується до участі у саміті “Групи семи” (G7), який відбудеться в Канаді в червні 2025 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.
23 травня президент заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, в якій обговорювалися ключові завдання, зокрема, забезпечення додаткового фінансування для виробництва артилерійських снарядів та безпілотників в Україні. Зеленський також підкреслив важливість підготовки МЗС до саміту G7.
«Ми активно готуємося до участі України у форматі “Групи семи”. Дякую Міністерству закордонних справ за їхню роботу», – зазначив президент.
Відомо, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, але поки що неясно, чи зможе український лідер бути присутнім на цій важливій зустрічі.
Деталі саміту G7 у Канаді
У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів “Групи семи” у Кананаскисі, провінція Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні, а також для президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що серед учасників буде й президент України Володимир Зеленський.
Основні теми, які планується обговорити на саміті, включають:
- Підтримку України в умовах російської агресії;
- Глобальну економічну стабільність і зростання;
- Цифрову трансформацію та управління технологіями;
- Боротьбу зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.
Канада, яка головує у G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним діям для вирішення найважливіших глобальних викликів.