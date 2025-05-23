Україна готується до саміту G7 у Канаді 2025 року

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

Україна активно готується до участі у саміті “Групи семи” (G7), який відбудеться в Канаді в червні 2025 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

23 травня президент заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, в якій обговорювалися ключові завдання, зокрема, забезпечення додаткового фінансування для виробництва артилерійських снарядів та безпілотників в Україні. Зеленський також підкреслив важливість підготовки МЗС до саміту G7.

«Ми активно готуємося до участі України у форматі “Групи семи”. Дякую Міністерству закордонних справ за їхню роботу», – зазначив президент.

Відомо, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, але поки що неясно, чи зможе український лідер бути присутнім на цій важливій зустрічі.

Деталі саміту G7 у Канаді

У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів “Групи семи” у Кананаскисі, провінція Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні, а також для президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що серед учасників буде й президент України Володимир Зеленський.

Основні теми, які планується обговорити на саміті, включають:

Підтримку України в умовах російської агресії;

Глобальну економічну стабільність і зростання;

Цифрову трансформацію та управління технологіями;

Боротьбу зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує у G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним діям для вирішення найважливіших глобальних викликів.