Зеленський оголосив про підготовку України до опалювального сезону 2025

Як повідомив у своєму офіційному зверненні президент України Володимир Зеленський на Telegram-каналі

Президент України Володимир Зеленський оголосив про активну підготовку країни до наступного опалювального сезону, акцентуючи увагу на важливості стабільного енергопостачання та запобігання блекаутам. Цю інформацію він озвучив 30 червня під час звернення після наради з міністром енергетики та керівником НАК “Нафтогаз України”.

“Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним” – Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що підготовка стосується не лише ресурсів, таких як газ і електроенергія, але й злагодженої роботи енергетичних компаній по всій території країни. Він висловив вдячність працівникам енергетичного сектору, які щоденно докладають зусиль для забезпечення життєдіяльності України в умовах війни.

Зеленський також нагадав, що країна вже пережила три зими в умовах повномасштабного конфлікту, і це стало можливим завдяки самовідданості сотень тисяч людей, які працюють на благо держави.

Підготовка до опалювального сезону продовжується, і уряд робить все можливе, щоб забезпечити українців теплом і електрикою, навіть у найскладніших умовах.