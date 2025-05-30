Як зазначає офіційний канал Володимира Зеленського у Telegram, Президент назвав знущанням підготовку Росією так званого “меморандуму”.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що наступним важливим кроком після можливих переговорів з російською делегацією у Стамбулі має стати підготовка до зустрічі на рівні лідерів. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві 30 травня.

“Наступний крок – це майбутня зустріч президентів. Володимира Зеленського (президента України – ред.) та Володимира Путіна (очільника Кремля – ред.). Ми будемо раді, якщо ця зустріч буде у більш розширеному форматі”, – зазначив міністр.

Сибіга акцентував, що Україна зацікавлена у завершенні війни та прагне продовження переговорів з російською стороною.

“Україна вже передала російській стороні своє бачення щодо параметрів майбутнього перемирʼя. Чекаємо від них “меморандум”, чекаємо його завчасно, як це було обіцяно американській стороні. Щоб наступна зустріч була предметною – РФ має завчасно передати Україні своє бачення (щодо перемир’я – ред.)”, – додав він.

Однак міністр не уточнив, чи відправиться українська делегація на переговори до Туреччини 2 червня, якщо Москва не надасть Києву свій “меморандум”. Він підкреслив, що Україна “віддана мирним зусиллям”, і зазначив, що “мʼяч на російській стороні”. За його словами, саме Росія повинна підтримувати безумовне перемирʼя для досягнення стійкого миру, і необхідно тиснути на Москву, щоб почути чітке “так”.

28 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною запланований на 2 червня в Стамбулі, де російська сторона готова представити українській делегації свій “меморандум”.

Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що передав очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському документ, що відображає позицію України щодо перемир’я. Він підкреслив, що у Москви є чотири дні, щоб надати Києву свій “меморандум”.

Що відомо про так званий “меморандум” РФ

19 травня президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої російський лідер заявив про готовність Москви працювати з Києвом над можливим “меморандумом” про мирний договір, хоча деталей не було надано.

Глава російського МЗС Сергій Лавров також зазначив, що Москва готова передати Києву проєкт документа про “довгострокове врегулювання кризи”, щойно сторони завершать масштабний обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся з 23 по 25 травня.

Президент Володимир Зеленський охарактеризував підготовку Росією “меморандуму” як знущання з усього світу у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що терміни підготовки “меморандуму” про мир та припинення вогню “немає і бути не може”, підкреслюючи, що на Росію та Україну чекають “складні контакти” для напрацювання “єдиного тексту”.