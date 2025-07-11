Ротація послів України: заміна Оксани Маркарової на посла США

Про це повідомила агенція Bloomberg та підтвердили Суспільному два поінформовані джерела.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ротацію послів, зокрема, заміну Оксани Маркарової на посаді посла США. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що термін її повноважень добігає кінця, оскільки вона обіймала цю посаду протягом чотирьох років. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу 11 липня.

Тихий підкреслив, що процес заміни посла не буде швидким, але він обов’язково відбудеться. Цю позицію підтвердили як президент Володимир Зеленський, так і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Новий посол – це агреман. Тобто запит іноземній стороні на прийняття цієї людини, відповідь на агреман, проходження всіх процедур. Це достатньо тривалий процес, який місяці може тривати. Ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що ця процедура буде довготривалою.” – Георгій Тихий, речник МЗС України

Президент Зеленський раніше висловлював думку, що новим послом у США може стати міністр оборони Рустем Умєров, що може призвести до перестановок у складі уряду.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, в інтерв’ю Українському радіо відзначив, що Оксана Маркарова є однією з найуспішніших українських послів, але ротація – це “нове дихання” для дипломатії.

Заміна Маркарової обговорювалася Зеленським під час останньої телефонної розмови з Дональдом Трампом. Президент назвав кілька кандидатів на цю посаду, серед яких чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

Цю інформацію підтвердила агенція Bloomberg, а також два поінформовані джерела.