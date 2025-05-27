Нові переговори України та Росії: локації та обмін полоненими

Як повідомив заступник голови ОПУ Ігор Брусило в ефірі телемарафону “Єдині новини” на YouTube

Ігор Брусило, заступник голови Офісу президента України, повідомив, що підготовка до нових переговорів з Росією вже розпочалася, хоча команда для ведення переговорів ще не сформована. Цю інформацію він озвучив під час телемарафону “Єдині новини”.

На даний момент розглядаються три потенційні локації для проведення наступних переговорів: Стамбул у Туреччині, Ватикан та Швейцарія. Представники Росії відмовилися від Ватикану, посилаючись на “релігійні переконання”, тому наразі залишаються лише варіанти Стамбула та Швейцарії, і Україна готова розглянути ці місця для зустрічі.

Формування переговорної команди залежить від порядку денного, який визначає сторона-посередник. Від цього порядку денного також залежить склад команди, що веде переговори. Брусило зазначив, що робота над цим питанням триває.

16 травня Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як можливе місце для мирних переговорів між Україною та Росією, після того як попередня зустріч у Стамбулі не змогла зібрати президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

19 травня, після розмови з Путіним, колишній президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі TruthSocial, що переговори пройшли успішно, і Україна з Росією незабаром розпочнуть обговорення припинення війни. У той же день президент Зеленський підтвердив, що наступні переговори можуть відбутися у Ватикані, підкресливши, що Україна не виводитиме війська з територій на вимогу Росії. Він також передав Папі Римському список із 400 українських дітей, які були викрадені Росією.

Щодо переговорів у Стамбулі, 16 травня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники міністрів та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню, зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Україна наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.