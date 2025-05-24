Важливий обмін військовополоненими: повернення військових із Запорізької області

Як повідомляє Суспільне.

Сьогодні, 24 травня, в Україні відбувся важливий обмін військовополоненими, в результаті якого додому повернулися десять військових із Запорізької області. Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Після тривалих місяців у полоні, численних випробувань та страждань наші герої нарешті повернулися до своїх родин», – зазначив Федоров у своєму зверненні.

Цей обмін став частиною другого етапу угоди між Україною та Росією в рамках формату «1000 на 1000», який був узгоджений під час переговорів у Стамбулі 16 травня. В результаті цього процесу додому повернулися 307 українських військовослужбовців.

Цей крок є важливим для звільнення наших захисників та підтримки їхніх родин у цей складний час війни. Повернення військових є символом надії та стійкості для всіх українців.