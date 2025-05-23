Наймасовіше звільнення військових та цивільних з полону в Україні

Як повідомляє Суспільне.

Людмила блукає між автобусами, заглядаючи у вікна, з яких визирають звільнені з полону. Кожен автобус, що прибуває, супроводжується гучними вигуками натовпу, що зібрався біля лікарні: “Дякуємо! Дякуємо!” Звільнені військові, обгорнуті жовто-блакитними прапорами, махають руками у відповідь. Людмила також принесла прапор, на якому зображено фото, ім’я та номер бригади її племінника, який провів у полоні понад рік і вісім місяців. Вона намагається показати прапор біля кожного автобуса, сподіваючись, що він її помітить.

Під лікарнею зібралося безпрецедентно багато людей – це наймасовіше звільнення за один раз: додому повернулися 270 військових і 120 цивільних. Як тільки звільнені виходять з автобусів, люди передають їм фотокартки рідних, які ще залишаються в полоні, вигукуючи номери бригад і прізвища, намагаючись знайти своїх близьких або дізнатися про них хоч якусь звістку.

Людмила знає, що її племінник Анатолій уже вільний – вона бачила його на перших оприлюднених фото з кордону, їй дзвонили з Координаційного штабу і дали слухавку. Проте серед натовпу вона не може його знайти. З тривогою запитує: “Толік, ти де?” і вдивляється в кожне обличчя звільнених.

На галявині біля лікарні за кілька годин до початку обміну зібралися кількасот людей, серед яких ветерани та поранені бійці, які проходять реабілітацію. Вони підтримують своїх побратимів і сподіваються, що серед звільнених будуть їхні друзі чи знайомі. Один з ветеранів “Північ” зазначає, що навіть якщо сьогодні не буде обміну їхніх побратимів, вони всі рідні і підтримують один одного.

Родичі полонених перепитують одне в одного, чи це їхній перший обмін, чи залишаться вони ночувати, і чи можливо сьогодні обміняють усіх. Валерій тримає фото сина, який зник безвісти у 2023 році, а його невістка Ксенія разом із іншими жінками з села приїхала на обмін з надією побачити рідних. Вони готові чекати скільки потрібно, адже навіть якщо сьогодні не буде зустрічі, надія залишається жити.

Світлана вже вдруге на обміні і сподівається зустріти нареченого, який зник безвісти на Запорізькому напрямку. Вона тримає фото і знімки татуювань, за якими хтось із звільнених міг його впізнати. Світлана планує залишатися доти, поки триватимуть обміни, адже їй потрібна хоч якась надія на повернення коханого.

Еля не втрачала надії понад три роки – її чоловік Андрій потрапив у полон у березні 2022 року. Вона отримала від нього листа, але більше звісток не було. За годину до обміну їй подзвонили з кордону, і вона побачила чоловіка по відеозв’язку. Коли Андрія привезли до лікарні, вона не могла одразу його побачити через натовп, але коли почула його прізвище, миттєво опинилася в його обіймах.

Звільнені військові проходять медичний огляд, перевдягаються і їдять, а родичі тримають фотографії біля вікон, щоб ті, хто вже звільнений, могли впізнати знайомих. Людмила, не знаходячи племінника серед звільнених, передає поліцейському свій номер телефону з проханням знайти Анатолія і передати йому.

Після того, як більшість людей розійшлися, Людмила все ще стоїть під лікарнею, чекаючи дзвінка з невідомого номера. Військовополоненим видають рюкзаки з необхідними речами, зокрема мобільними телефонами. Коли їй телефонують, вона відходить, щоб краще роздивитися вікна, і нарешті бачить племінника. Вони коротко розмовляють, обмінюються словами любові і підтримки.

– Слава Україні! – вигукує Анатолій з вікна, щоб чула не лише тітка.

– Героям слава! – відповідає Людмила, голосно і щиро.