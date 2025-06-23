Україна ініціює заборону російських пісень на стримінгових платформах

Відповідну заяву ГО оприлюднила у своїх соцмережах на Facebook-сторінці Української агенції з авторських та суміжних прав

Громадська організація “Українська агенція з авторських та суміжних прав” (УААСП) звернулася до уряду з ініціативою розпочати переговори зі стримінговими платформами з метою заборони російських пісень в Україні. Відповідну інформацію було опубліковано в соціальних мережах організації.

Автори звернення підкреслюють, що Росія протягом багатьох років здійснює культурну експансію в Україні, інвестуючи в розповсюдження російськомовного музичного контенту через різноманітні платформи та соціальні мережі. Вони вважають, що це негативно впливає на українське суспільство.

Організація застерігає, що, незважаючи на тисячі загиблих українців та численні атаки дронів і ракет, російські пісні залишаються популярними серед певної частини української аудиторії. Російські пропагандисти через музику просувають ідеї про “один народ” і “одну мову”.

У заяві згадуються нещодавні випадки, коли пісні “Сігма бой” російських блогерок Бетсі та Марії Янковської, а також “Homey” башкирського гурту AY YOLA очолили українські музичні чарти. Музиканти цих колективів публічно підтвердили, що отримують значний дохід від прослуховувань в Україні, який вони направляють на підтримку російських військових.

Також у зверненні зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення деякі українські лейбли співпрацювали з російськими музичними компаніями, зокрема Warner Russia, та працювали через агрегатор Believe, який продовжує функціонувати в Росії.

“Ми закликаємо відповідні державні органи […] розробити та вжити достатніх, адекватних викликам заходів для захисту українського культурного простору від експансії російськомовного контенту.” – Українська агенція з авторських та суміжних прав

Зокрема, організація пропонує розпочати офіційний діалог із представниками стримінгових платформ для технічного блокування завантаження та прослуховування російських пісень на території України, а також, за необхідності, розробити відповідне законодавство.

Українська армія захищає територію і простір на землі, у морі і на небі. А держава і суспільство зобов’язані захищати власний культурний та інформаційний простір.

У топі 100 найпопулярніших пісень в Україні за 2024 рік на платформі Apple Music було понад 15 російських композицій. Саме тому у лютому 2025 року з’явилася петиція, яка закликала Кабмін заборонити пісні російською мовою на платформах Spotify, Apple Music, YouTube Music та інших, незалежно від національності виконавців.

У тексті петиції також вимагали запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони та провести інформаційні кампанії з популяризації української музики і культури. Серед аргументів зазначали, що прослуховування пісень російських виконавців сприяє фінансуванню країни-агресора, а заборона стане кроком у протидії пропаганді та дезінформації.

Пізніше Кабмін повідомив, що переслав петицію до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, оскільки саме вона має повноваження вести переговори з іноземними стримінговими платформами.