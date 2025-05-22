Україна ініціює інтеграцію ЗСУ в європейську систему безпеки на G7

На зустрічі G7 у Канаді міністр фінансів України Сергій Марченко висловив ініціативу щодо інтеграції Збройних сил України (ЗСУ) в європейську систему безпеки. Він запропонував розподілити витрати на утримання ЗСУ між міжнародними партнерами, що, на його думку, стане важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності України у 2026 році.

Марченко підкреслив, що військові витрати України наразі складають близько 30% від валового внутрішнього продукту (ВВП), і війна є основною причиною бюджетного дефіциту. Він зазначив, що підтримка ЗСУ з боку партнерів не лише допоможе Україні, але й зміцнить обороноздатність Європи в умовах загрози з боку Росії. “Українська армія вже виконує роль захисника Європи. Її інтеграція в систему безпеки є економічно вигідним і стратегічно обґрунтованим кроком”, – зазначив міністр.

Витрати на утримання ЗСУ можуть бути включені до оборонних бюджетів країн НАТО, що становитиме невелику частку від ВВП ЄС. Ці витрати можуть бути розподілені між країнами, які готові підтримати цю ініціативу, і враховані при розрахунках оборонних витрат відповідно до зобов’язань перед НАТО. Марченко закликав до термінових дій для забезпечення спільної безпеки у 2026 році.

Він також зазначив, що за останні три роки Україна отримала понад 133 мільярди доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів, що свідчить про значну підтримку з боку світової спільноти.

Стратегія оборони Європи

21 травня 2025 року країни Європейського Союзу офіційно затвердили створення нового фінансового інструменту під назвою SAFE. Ця програма передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, на суму до 150 мільярдів євро для реалізації проектів, спрямованих на зміцнення оборонного потенціалу та розвиток спільного оборонно-промислового комплексу.

Крім того, наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Це відкриває нові можливості для співпраці та розвитку оборонної промисловості в Україні.

Як повідомила керівниця європейської дипломатії Кая Каллас, протягом 2025 року держави-члени ЄС зобов’язалися надати Україні військову допомогу на загальну суму 23 мільярди євро, що підкреслює важливість підтримки України в умовах триваючої війни.