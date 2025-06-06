Фінансова допомога дітям з окупованих територій України – 50 тисяч гривень

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання одноразової фінансової допомоги у розмірі 50 тисяч гривень для дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій або після депортації. Цю інформацію оприлюднило Міністерство соціальної політики України.

Відомство підкреслило, що ці кошти призначені для того, щоб допомогти батькам або законним представникам створити комфортні умови для реінтеграції та адаптації дитини на підконтрольній Україні території.

Щоб отримати цю допомогу, законний представник дитини повинен звернутися до Державної служби України у справах дітей. Важливо зазначити, що ця сума не буде враховуватися при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Міністерство соціальної політики також повідомило, що для повернення дитини з окупації розробляється індивідуальний план, який включає не лише шлях додому, а й комплекс необхідних послуг для її реінтеграції в Україні.

Підтримка надається індивідуально для кожної дитини і складається з трьох пакетів допомоги: короткострокового, середньострокового та довгострокового. В залежності від потреб, дитина може отримувати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги. У випадку, якщо дитина залишилася без сім’ї, їй буде надана сімейна форма виховання, а родина також отримає необхідну підтримку.

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше зазначала, що на кінець березня 2023 року українська влада має інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію точний підрахунок є складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювалися нібито правові підстави викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Гаазькому суді.

В Офісі Генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого алгоритму чи механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.