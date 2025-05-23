Україна готує перемир’я та обмін полоненими: переговори в Стамбулі

Як повідомляє Суспільне.

Україна активно готує свою позицію щодо безумовного перемир’я та чекає на конкретні пропозиції з боку Росії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що Київ також прагне залучення США та Європи до майбутніх мирних переговорів. Ці коментарі пролунали на фоні обговорення перспектив переговорного процесу з Росією.

Сибіга зазначив, що перша зустріч у Туреччині вже принесла певні результати, зокрема, було досягнуто домовленостей про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. Перший етап обміну відбувся 23 травня, а продовження заплановане на 24 та 25 травня.

«Ми підтримуємо мирні ініціативи США, зокрема зусилля президента Трампа. Без участі США жодна безпекова структура в Європі не може бути ефективною», – наголосив міністр.

Крім того, Україна не виключає можливості проведення зустрічі на найвищому рівні між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Сибіга підкреслив, що Київ відкритий до розширеного формату переговорів, в якому могли б взяти участь також президент США Дональд Трамп та європейські лідери.

Він додав, що Росія може намагатися усунути США з переговорного процесу, але Україна наполягає на їхній участі, вважаючи, що Європа також повинна бути присутня за столом переговорів.

Переговори в Стамбулі: деталі та учасники

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії, на якій також були присутні представники Туреччини. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше вже очолював делегацію на переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Делегації зосередилися на обміні у форматі 1000 на 1000, і Україна наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цим, у п’ятницю, в Стамбулі пройшли тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”, але, з поваги до Трампа та Ердогана, відправив свою делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що майбутні зустрічі повинні проходити за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Проте, за інформацією з Кремля, Путін на цих переговорах не з’явиться.