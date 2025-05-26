Україна наполягає на швидкому відновленні переговорів з Росією щодо припинення вогню

Про це в інтервʼю французькому виданню Liberation розповів глава української дипломатії Андрій Сибіга.

Україна активно прагне до швидкого відновлення переговорів з Росією, які можуть проходити у форматі делегацій, подібному до того, що вже відбувався в Туреччині. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю французькому виданню Liberation підкреслив важливість швидкого проведення цих зустрічей.

Сибіга зазначив, що українська сторона очікує на пропозиції Кремля щодо припинення вогню та готує власні ініціативи з цього питання. «Ми сподіваємося отримати їхнє бачення щодо припинення вогню, а також надамо своє. Це стане однією з основних тем для обговорення на наступній зустрічі… Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався, і ці зустрічі відбувалися якомога швидше», – сказав міністр.

Глава української дипломатії підкреслив готовність Києва до діалогу, але з чіткими умовами та міжнародною підтримкою. Він також наголосив, що під час попередньої зустрічі у Стамбулі українська делегація чітко окреслила свої «червоні лінії». «Ми не можемо йти на компроміси щодо територіальної цілісності та суверенітету. Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські, і ми не приймемо обмежень нашої обороноздатності чи права вето третіх країн на вибір союзів і альянсів», – додав Сибіга.

19 травня президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Москви працювати з Києвом над можливим «меморандумом» про мир, хоча деталі залишилися невідомими.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проєкт документа про «довгострокове врегулювання кризи» після завершення обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», який проходив з 23 по 25 травня.

Президент Володимир Зеленський назвав підготовку Росією «меморандуму» у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню знущанням над усім світом.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що терміни підготовки «меморандуму» про мир та припинення вогню «немає і бути не може», підкреслюючи, що Росію та Україну чекають складні переговори щодо узгодження єдиного тексту документа.

Що стосується переговорів у Стамбулі, то 16 травня там відбулися зустрічі між представниками України та Росії за участі Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої входили перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше вже брав участь у переговорах у 2022 році.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню, зокрема обмін у форматі «1000 на 1000». Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.