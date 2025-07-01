Зеленський ратифікує Угоду про Спеціальний трибунал для покарання агресії Росії

Основу статуту становить Римський статут Міжнародного кримінального суду

Володимир Зеленський, президент України, підписав документи для ратифікації Угоди, що стосується створення Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочини агресії Росії проти України. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі 1 липня.

Зеленський зазначив, що угода була нещодавно підписана між Україною та Радою Європи, і тепер її необхідно терміново ратифікувати для реального створення трибуналу. Президент доручив відповідним органам швидко підготувати та внести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни для повної реалізації угоди.

“Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно.” – Володимир Зеленський

Президент також висловив сподівання на швидке формування графіка роботи з міжнародними партнерами для імплементації угоди та запуску нової інституції. Він підкреслив, що вже цього року Росія повинна відчути неминучість відповідальності за свої агресивні дії.

“Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя.” – Володимир Зеленський

25 червня у Страсбурзі президент Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу. Раніше на сайті Ради Європи була опублікована фінальна версія статуту трибуналу, який базується на статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та доповнений критеріями агресивної війни з резолюції Генасамблеї ООН.

Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, зазначила, що у статуті не згадуються персональні імунітети, що дозволяє прокурору видавати обвинувальні акти проти керівництва Росії, але вироки можуть бути винесені лише після їхнього звільнення з посад.

Спеціальний трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність і зможе ухвалювати рішення навіть за відсутності обвинувачених, зокрема щодо політичного та військового керівництва Росії, а також потенційно Білорусі та Північної Кореї, які є співучасниками війни проти України.

Історія створення Спеціального трибуналу

Парламентська асамблея НАТО у листопаді 2022 року визнала Росію державою-терористом і підтримала ініціативу щодо створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії, проте це рішення має бути підтримане на національному рівні кожною країною.

У листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про Реєстр збитків, завданих Росією, що сприяє захисту прав громадян та створенню механізмів компенсації. У березні 2024 року в Києві відкрили Офіс реєстру збитків, який почав приймати заявки на компенсацію за знищене житло.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ ЄС схвалили запуск Спеціального трибуналу, який працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС Кая Каллас очікує, що перші рішення трибуналу можуть бути ухвалені вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу. Наразі до коаліції зі створення трибуналу входять понад 40 країн.