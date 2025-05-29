Україна готова до мирних переговорів: роль США і Туреччини в процесі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ України підтвердило свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі та в будь-якому місці. За словами речника МЗС Георгія Тихого, єдині умови висуває Росія. Він зазначив, що Україна не має жодних обмежень щодо місця проведення зустрічей.

Тихий підкреслив, що Київ готовий до переговорів у будь-якій географії, але Росія визначає умови, включаючи місце та дату. “У нас немає жодних вимог, це лише Росія встановлює правила,” – зазначив він.

Крім того, представник МЗС акцентував на важливості участі європейських партнерів у мирному процесі, оскільки результати переговорів безпосередньо впливають на Європу.

Тихий також відзначив роль Туреччини як важливого майданчика для переговорів і подякував цій країні за підтримку. Він прокоментував інцидент, що стався під час попередньої зустрічі в Стамбулі, де російська сторона наполягала на відсутності США на переговорах.

Речник МЗС висловив здивування, чому Росія не бажає, щоб американська сторона була присутня на переговорах, і припустив, що це може свідчити про жорсткість їхніх вимог.

Україна вважає США ключовим гравцем у мирному врегулюванні конфлікту і високо оцінює їхню роль у цьому процесі. Наступний раунд переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня, проте Україна ще не підтвердила цю дату. Київ закликає Москву надати “меморандум” щодо припинення вогню перед проведенням другого раунду переговорів.

Переговори в Стамбулі: що відомо

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Зустріч проходила за посередництва Туреччини, і в результаті сторони досягли кількох важливих рішень:

домовленість про обмін по 1000 полонених з кожного боку для зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодження на проведення ще однієї зустрічі.

Також стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню, а російська делегація заявила, що готова продовжувати війну роками.