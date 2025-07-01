Україна отримала 500 млн доларів від МВФ у рамках восьмого перегляду програми

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 липня Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 500 мільйонів доларів, що сприятиме покриттю пріоритетних бюджетних витрат. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що цей транш став результатом восьмого перегляду програми співпраці в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

Він також підкреслив, що в рамках цієї програми МВФ вже надав Україні загалом 10,6 мільярда доларів.

“Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави.” – Денис Шмигаль

Напередодні прем’єр-міністр повідомив, що виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною, в результаті чого бюджет країни незабаром отримає новий транш у розмірі 500 мільйонів доларів.

29 травня Україна та МВФ узгодили умови восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.