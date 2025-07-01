Україна отримала 500 млн доларів від МВФ у рамках восьмого перегляду програми

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
1 липня Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 500 мільйонів доларів, що сприятиме покриттю пріоритетних бюджетних витрат. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що цей транш став результатом восьмого перегляду програми співпраці в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).
Він також підкреслив, що в рамках цієї програми МВФ вже надав Україні загалом 10,6 мільярда доларів.
“Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави.”
Напередодні прем’єр-міністр повідомив, що виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною, в результаті чого бюджет країни незабаром отримає новий транш у розмірі 500 мільйонів доларів.
29 травня Україна та МВФ узгодили умови восьмого перегляду програми розширеного фінансування.
Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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