Україна отримала кредит від Великої Британії для посилення протиповітряної оборони

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

10 липня на Конференції з відновлення України, що проходила в Римі, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду про отримання кредиту під гарантію Агентства експортного фінансування Великої Британії та Північної Ірландії (UKEF). Цю інформацію оприлюднило Міністерство фінансів України.

Отримані кошти будуть використані для реалізації проєкту “Розвиток спроможностей протиповітряної оборони”, який реалізується Міністерством оборони України. Зокрема, фінансування піде на закупівлю оборонних матеріалів та послуг у Великій Британії.

Термін погашення кредиту становитиме 19 років, а пільговий період – 6,5 років.

Варто зазначити, що в липні минулого року було підписано Рамкову угоду між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії, яка передбачає кредит на суму близько 2,7 мільярда доларів для зміцнення оборонних можливостей України.

“Розблокувавши фінансування за підтримки UKEF, ми забезпечуємо постачання життєво необхідного військового обладнання в Україну та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це наочна демонстрація нашого Плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, стимулювання експорту та підтримка України у протистоянні російській агресії.” – Гарет Томас, Міністр у справах послуг, малого бізнесу та експорту Великої Британії

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України проходить 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

Президент України прибув до Рима 9 липня, де провів зустрічі з Папою Римським Левом XIV, спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом, а також з президентом Італії Серджо Маттареллою.