Україна отримала 1200 тіл загиблих військових за домовленостями з Росією

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

14 червня Україна отримала тіла ще 1200 загиблих, серед яких є військовослужбовці. Цю інформацію оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим між Україною та Росією під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

“Україна отримала ще 1200 тіл, які, за словами російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.”

Згідно з інформацією КШППВ, найближчим часом слідчі органи разом з експертами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Нагадаємо, що під час переговорів 2 червня Україна та Росія домовились про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у затримці обміну, проте у Координаційному штабі спростували цю інформацію, зазначивши, що повідомлення РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки і буде озвучена наприкінці обміну.

Крім того, 11 червня відбулася репатріація 1212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міністерство оборони РФ повідомило, що Москва отримала 27 тіл у відповідь.

Під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6000 на 6000”.