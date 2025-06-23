Україна отримала 190 млн доларів від Світового банку на відновлення інфраструктури

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Україна отримала фінансування в розмірі 190 мільйонів доларів для реалізації ініціатив відновлення в рамках спільного проєкту DRIVE, що реалізується разом зі Світовим банком. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що основною метою цього проєкту є створення стійкої інфраструктури в умовах, що постійно змінюються.
“Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі.”
Крім того, у квітні стало відомо, що Світовий банк виділить Україні 70 мільйонів доларів для підтримки стабільності роботи енергосистеми країни.
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- Міністри закордонних справ України та Франції домовилися посилити протиповітряну оборону України та посилити тиск на Росію для мирного врегулювання конфлікту.
- Світовий банк скасував заборону на фінансування ядерних проєктів, підтримуючи країни, що розвиваються, у переході до чистої енергії та зменшенні викидів.
- В Україні планується розширення мережі платних камер у слідчих ізоляторах для покращення умов утримання та додаткового фінансування системи виконання покарань.