Репатріація тіл загиблих військових: складнощі і результати

Як повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нещодавніх репатріаційних заходів Росія передала Україні тіла російських військових, які були змішані з тілами українських загиблих. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За словами Клименка, така ситуація може бути наслідком навмисних дій з боку російської сторони або ж свідчити про їхнє недбале ставлення до власних загиблих.

“У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифікуємо. Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.” – Ігор Клименко

Він також підкреслив, що після кожної репатріації загиблі проходять процедури упізнання, які включають розтин, слідчі дії, огляд та ДНК-експертизу.

Раніше Міністерство оборони Росії оголосило про готовність передати Україні ще 2239 тіл військовослужбовців. Однак, за даними Координаційного штабу, росіяни не надали списки загиблих перед обміном, що змушує Україну самостійно встановлювати особи отриманих тіл.

16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. У Координаційному штабі зазначили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

Росія стверджує, що передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовились про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про обмін 200 на 200 військовополонених. Крім того, сторони погодили репатріацію 6000 тіл загиблих з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував цю інформацію.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня відбулися етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими.

11 червня відбулася репатріація 1212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6000 на 6000”.

14 червня відбувся обмін полоненими, у межах якого додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених, деяким з яких до 25 років. Того ж дня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців, серед яких є військовослужбовці.

15 червня Україна отримала ще 1200 тіл загиблих, серед яких також є військові.

Ця інформація буде оновлюватись.