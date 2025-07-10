Найвищий рівень загибелі цивільних в Україні у червні 2025 – доповідь ООН

Як зазначає доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

У червні 2025 року в Україні було зафіксовано найвищий рівень загибелі цивільних осіб за останні три роки. Внаслідок обстрілів, здійснених Російською Федерацією, загинули 232 людини, а 1343 отримали поранення. Цю інформацію оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 10 липня.

Згідно з доповіддю, у червні 2025 року РФ провела вдесятеро більше ракетних атак та ударів з використанням безпілотників у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Практично жоден регіон України не залишився безпечним, незалежно від відстані до лінії фронту. Цивільні особи загинули або отримали поранення щонайменше в 16 областях, а також у Києві.

“Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили вже понад три роки. Збільшення кількості ракетних ударів дальнього радіуса дії та атак безпілотників принесла ще більше смертей і шкоди цивільному населенню у далеких від лінії фронту районах.” – Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Моніторингова місія також підтверджує погіршення ситуації. У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних осіб становить 6754, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було зафіксовано 4381 жертву внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, що наприкінці червня Моніторингова місія ООН повідомила, що внаслідок атак російських безпілотників малого радіуса дії з лютого 2022 року до квітня 2025 року загинули щонайменше 395 цивільних, а 2635 отримали поранення.