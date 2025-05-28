Повернення українських дітей з окупованих територій: 11 дітей повернули додому

Як повідомила у Telegram-каналі радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна, яка розповіла декілька історій про повернення українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій, дивіться детальніше у її повідомленні

28 травня в Україну повернули ще 11 дітей, які були на тимчасово окупованих територіях, що перебувають під контролем Росії. Про це повідомила радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна у своєму Telegram-каналі, поділившись зворушливими історіями про повернення дітей.

Серед повернених дітей є дівчинка, мати та брат якої, військовослужбовці, понад три роки провели в російському полоні. “Увесь цей час мати не знала, чи зможе ще коли-небудь побачити своїх дітей. Під час обміну вона зустріла сина в автобусі, а сьогодні нарешті змогла обійняти й свою маленьку донечку”, – розповіла Зарівна.

Також повернули хлопця, чий батько три роки служив у Збройних силах України, а брат понад три роки перебував у російській неволі. Крім того, з окупації повернули хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, вивезли до підвалу та катували. “Його били, залякували й намагалися забрати до армії РФ напередодні повноліття”, – додала радниця.

Щодо викрадення українських дітей, уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук зазначала, що станом на кінець березня 2023 року влада отримала інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак точний підрахунок ускладнений через триваючу окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, на якому обговорювалися нібито правові підстави викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на платформах ООН і закликала притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі немає єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей.