Україна повернула морських піхотинців у результаті обміну полоненими 2025

Про це повідомили у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

10 червня 2025 року Україна отримала назад своїх захисників внаслідок обміну полоненими з Росією. Серед звільнених – морські піхотинці з Миколаєва, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя.

Цю інформацію підтвердила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відомство зазначило, що всі повернуті військові були захоплені у 2022 році, коли захищали місто.

“Перший етап повернення з російського полону наших поранених воїнів. Усі вони потребують термінової медичної допомоги.” – 36 окрема бригада морської піхоти

Попереду для військових стоїть тривалий процес лікування, відновлення та адаптації до мирного життя.

Обмін полоненими, в рамках якого повернули тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів, став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня 2025 року.

За словами Президента Володимира Зеленського, серед повернених воїнів були представники різних складових Сил оборони та безпеки України, включаючи Збройні сили, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та Державну спеціальну службу транспорту.