Конференція з відновлення України 2025: санкції, зброя та ситуація в Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 липня 2025 року відзначаємо 1233-й день повномасштабної війни Росії проти України. У Римі, в конференц-центрі La Nuvola, стартує Конференція з відновлення України (URC2025), організована урядами Італії та України. У заході беруть участь близько 5000 осіб, серед яких представники близько 100 урядів, 40 міжнародних організацій, 2000 бізнесменів, місцевих чиновників та активістів, а також понад 500 акредитованих журналістів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та локалізації виробництва в Україні.

Республіканські лідери Конгресу США, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун, оголосили про готовність впроваджувати нові санкції проти Росії вже цього місяця.

“Цього місяця ми готові рухатися вперед з новими санкціями проти РФ.” – Майк Джонсон та Джон Тун

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна зверталася з проханням про додаткову систему Patriot. Він зазначив, що Білий дім розглядає це питання, але підкреслив, що система є дорогою.

Ситуація в Києві

У Києві, в Шевченківському районі, уламки дрона влучили у нежитлову будівлю, про що повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У столиці активно працює система протиповітряної оборони, також зазначив Ткаченко.

У Києві чутно вибухи, а в місті оголошено повітряну тривогу, про що повідомила Київська міська державна адміністрація.

Подальші переговори Зеленського в Римі

10 липня президент Володимир Зеленський планує провести додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що основна увага переговорів буде зосереджена на санкційній політиці та ухваленні нового пакета обмежень США проти Росії найближчим часом.