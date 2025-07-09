Конференція з відновлення України 2025: санкції, зброя та ситуація в Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
10 липня 2025 року відзначаємо 1233-й день повномасштабної війни Росії проти України. У Римі, в конференц-центрі La Nuvola, стартує Конференція з відновлення України (URC2025), організована урядами Італії та України. У заході беруть участь близько 5000 осіб, серед яких представники близько 100 урядів, 40 міжнародних організацій, 2000 бізнесменів, місцевих чиновників та активістів, а також понад 500 акредитованих журналістів.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та локалізації виробництва в Україні.
Республіканські лідери Конгресу США, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун, оголосили про готовність впроваджувати нові санкції проти Росії вже цього місяця.
“Цього місяця ми готові рухатися вперед з новими санкціями проти РФ.”
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна зверталася з проханням про додаткову систему Patriot. Він зазначив, що Білий дім розглядає це питання, але підкреслив, що система є дорогою.
Ситуація в Києві
У Києві, в Шевченківському районі, уламки дрона влучили у нежитлову будівлю, про що повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У столиці активно працює система протиповітряної оборони, також зазначив Ткаченко.
У Києві чутно вибухи, а в місті оголошено повітряну тривогу, про що повідомила Київська міська державна адміністрація.
Подальші переговори Зеленського в Римі
10 липня президент Володимир Зеленський планує провести додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що основна увага переговорів буде зосереджена на санкційній політиці та ухваленні нового пакета обмежень США проти Росії найближчим часом.
“Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги – санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом.”
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