Конференція з відновлення України URC 2025 у Римі: бізнес, реформи та оборонна економіка

Про це повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко у Facebook

10 липня у Римі розпочинається конференція, присвячена відновленню України. Про це повідомила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка та міністерка економіки.

Цьогорічна програма форуму охоплює чотири основні напрямки: бізнес, людський капітал, регіони та реформи. Вперше акцент буде зроблено на оборонній економіці.

“Перед поїздкою ми з командою оцінили: з чим ми їдемо, що вдалося зробити за рік, і де ще є поле для роботи. Очікування від конференції високі.” – Юлія Свириденко

Міністерка підкреслила, що оборонна промисловість стає не лише сектором безпеки, а й важливим двигуном економіки. Це включає не тільки виробництво зброї, а й інженерні рішення, нові формати виробництва, спільні розробки з партнерами та нові моделі фінансування. В Римі очікують підписання нових угод.

Другим важливим аспектом конференції є залучення приватного капіталу для відновлення України, оскільки потреби перевищують 500 мільярдів доларів. Минулого року разом з ЄС було запущено Ukraine Investment Framework на 9,3 мільярда євро. Цього року планується оголосити ще 18 нових програм, багато з яких спрямовані на малий і середній бізнес, а також на прямі інвестиції в українську економіку.

Юлія Свириденко зазначила, що Україна створила інфраструктуру для інвестицій, включаючи єдиний портфель проєктів, механізм підготовки (PPF), інвестпортал та оновлене державно-приватне партнерство. За минулий рік були укладені міжурядові угоди з Францією та Швейцарією, а в Римі планують підписати нову угоду з Нідерландами та розширити співпрацю зі Швейцарією. Також створено Фонд відбудови з США у партнерстві з DFC, з яким українська делегація проведе перемовини під час конференції.

Особливу увагу приділяють механізмам зниження ризиків для інвесторів, серед яких розширення гарантій від MIGA та нові угоди зі страховими агентствами і банками розвитку Європи.

“Наша мета – щоб інвестори не боялися заходити в Україну.” – Юлія Свириденко

Ще одним важливим напрямком стане презентація українських можливостей: масштабна приватизація, інвестиційний каталог із 250 проєктами в 11 секторах на 40 мільярдів доларів, а також стратегія залучення прямих іноземних інвестицій (FDI) з акцентом на зниження ризиків, реформи та розвиток інфраструктури.

Велика увага буде приділена розвитку людського капіталу. Україна планує продовжити низку програм, зокрема Create Ukraine, а також підписати угоду про приєднання до Європейського соціального фонду, що відкриє нові можливості для підприємництва, перекваліфікації та соціальних ініціатив.

У рамках URC відбудеться масштабна бізнес-ярмарка, де понад 30 українських компаній з ключових секторів – промисловості, енергетики, критичних мінералів, інфраструктури, агро, оборонних технологій та інших – представлять свої можливості та шукатимуть партнерів для спільних проєктів.

“З полів URC буду ділитися оновленнями, підписаними угодами й рішеннями. Бажаю всій українській делегації – урядовій і бізнесовій – результативної роботи.” – Юлія Свириденко

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходитиме 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.