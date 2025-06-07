Обмін військовополоненими між Україною та Росією: останні новини та переговори

Як повідомляє Telegram-канал RIA Kremlinpool

Російська сторона звинуватила Україну у перенесенні обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих на невизначений термін. У відповідь на ці заяви, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував інформацію, підкресливши, що повідомлення з боку Росії не відповідають дійсності.

Помічник президента Росії Володимир Мединський стверджує, що Україна “несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та обмін військовополоненими”. Він зазначив, що перша партія з 1212 тіл загиблих бійців ЗСУ вже готова до передачі, а Україні був наданий список з 640 військовополонених для початку обміну.

Міністерство оборони Росії також повідомило про підготовку ешелону з 1212 тіл для репатріації, звинувативши Україну у перенесенні обміну “на невизначений час”.

Координаційний штаб підкреслив, що команди з обох сторін працювали над репатріацією тіл загиблих та обміном полонених, але точні дати та підтверджені списки не були узгоджені. Українська сторона подала списки, сформовані відповідно до узгоджених категорій, тоді як російська сторона надала списки, які не відповідали домовленостям.

“Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою ‘всіх на всіх’, а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони.” – Координаційний штаб

Також у штабі зазначили, що дата репатріації тіл загиблих не була погоджена, а російська сторона вчинила односторонні дії, не узгоджені в рамках спільного процесу.

Координаційний штаб закликав Росію повернутися до конструктивної роботи для повернення людей з обох сторін та чітко виконати домовленості найближчими днями.

Міністерство оборони України опублікувало заяву, в якій закликало Росію не створювати штучних перепон і не робити неправдивих заяв, які заважають поверненню українських полонених.

“Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами ‘переграти’ домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій.” – Міністерство оборони України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обмін військовополоненими з Росією може відбутися 7-8 червня, а після цього розпочнеться підготовка до обміну тілами загиблих. Ці домовленості були досягнуті під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Перший раунд перемовин у Туреччині завершився масштабним обміном полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся у три етапи 23-25 травня.

Другий раунд переговорів 2 червня тривав понад годину. За його підсумками українська делегація повідомила про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона передала Україні “меморандум” із баченням мирного врегулювання та умовами припинення вогню. Київ взяв тиждень на його вивчення, після чого сторони планують скоординувати подальші кроки. Українська делегація запропонувала провести наступний раунд переговорів у період 20-30 червня.

Водночас, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, Росія відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів України і Росії.