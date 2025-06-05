Верховна Рада перейменувала 184 населені пункти України у 2024 році

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту

5 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування 184 населених пунктів. Це сталося через те, що їхні назви не відповідали стандартам державної мови або містили елементи російської імперської символіки. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Ухвалено два основні документи: постанову №11363, яку підтримали 257 депутатів, та постанову №13259, за яку проголосували 258 парламентарів.

Згідно з першою постановою «Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», було змінено назви 165 населених пунктів у різних областях, зокрема у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській.

Серед значних змін: місто Сорокине в Луганській області стало Сорочиним, село Вячеславка в Запорізькій області перейменували на В’ячеславку, а село Каменка в Київській області отримало нову назву – Кам’янка. Загалом було змінено назви 18 селищ і 146 сіл.

Друга постанова «Про перейменування окремих населених пунктів» стосується 19 населених пунктів, зокрема 3 селищ і 16 сіл, які розташовані у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Харківській та Хмельницькій областях. Наприклад, село Петрове на Волині тепер називається Цуцнів.

Варто зазначити, що у вересні минулого року Верховна Рада вже ухвалила рішення про перейменування понад 300 населених пунктів у рамках процесу декомунізації, що свідчить про продовження роботи в цьому напрямку.