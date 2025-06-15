Репатріація 1200 тіл загиблих військових в Україні: останні новини

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

15 червня відбулися нові репатріаційні заходи, в рамках яких Україні повернули ще 1200 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом правоохоронці разом з експертами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Ці репатріаційні заходи стали можливими завдяки злагодженій роботі співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб також висловив подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за підтримку у проведенні цих заходів.

Нагадаємо, що 2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовилися про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополоненими. Сторони також погодили репатріацію 6000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у затримці обміну, проте у Координаційному штабі спростували цю інформацію, зазначивши, що повідомлення РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими, але кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міністерство оборони РФ повідомило, що Москва отримала натомість 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про репатріацію у форматі “6000 на 6000”.

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках другого раунду переговорів у Стамбулі, повернувши додому тяжкохворих та тяжкопоранених, серед яких були й молоді військові до 25 років.

В результаті репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців, серед яких є військовослужбовці.