В Україні завершили репатріацію тіл 1212 загиблих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В Україні завершилися репатріаційні заходи, в результаті яких повернули тіла 1212 загиблих українських військових. Цю інформацію оприлюднили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих захисників є ті, хто брав участь у бойових діях на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, а також у Курській області Російської Федерації.
У повідомленні підкреслюється, що слідчі органи разом з експертами Міністерства внутрішніх справ оперативно займуться встановленням особистостей загиблих.
Ця новина є важливим кроком у вшануванні пам’яті героїв, які віддали своє життя за незалежність України.
Читайте також:
- Другий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією відбувся 9 червня, повернули тяжкопоранених військових. Домовленості укладені у Стамбулі 2 червня.
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про складний процес репатріації тіл загиблих військових та переговори з Росією щодо обміну полоненими.
- Україна повернула тяжкопоранених морських піхотинців у результаті обміну полоненими з Росією 10 червня 2025 року.