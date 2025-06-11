В Україні завершили репатріацію тіл 1212 загиблих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні завершилися репатріаційні заходи, в результаті яких повернули тіла 1212 загиблих українських військових. Цю інформацію оприлюднили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед полеглих захисників є ті, хто брав участь у бойових діях на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, а також у Курській області Російської Федерації.

У повідомленні підкреслюється, що слідчі органи разом з експертами Міністерства внутрішніх справ оперативно займуться встановленням особистостей загиблих.

Ця новина є важливим кроком у вшануванні пам’яті героїв, які віддали своє життя за незалежність України.