Україна повернула сімох дітей з окупованих територій: ситуація з викраденням

Як повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, дивіться подробиці на офіційному Telegram-каналі Андрія Єрмака

З тимчасово окупованих територій, які контролюються Росією, Україні вдалося повернути ще сімох дітей. Про це 8 липня повідомив у Telegram Андрій Єрмак, голова Офісу президента України.

Ці діти, віком від 6 до 17 років, наразі перебувають у безпеці разом зі своїми родинами.

“Родини проживали під постійним тиском окупаційної влади – їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування. Зараз діти та їхні родини нарешті в безпеці.” – Андрій Єрмак

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Дар’я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини, раніше зазначала, що станом на кінець березня 2023 року українська влада має інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак, через окупацію, точну кількість дітей важко визначити.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили зі спільною заявою, засуджуючи Росію за організацію засідання Радбезу, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого алгоритму або механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, підозрюючи їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.