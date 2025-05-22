Українська ППО знищила 112 ворожих безпілотників під час атаки 22 травня

У ніч на 22 травня Україна зазнала потужного повітряного нападу з боку Росії, в ході якого було запущено 128 ударних безпілотників “Shahed” та інші дрони, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Завдяки злагодженим діям української протиповітряної оборони, Повітряні сили ЗСУ змогли знищити 112 ворожих безпілотників. У повідомленні Повітряних сил підкреслюється, що захист країни забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

На 11:00 протиповітряна оборона знищила 112 безпілотників, які діяли на сході, півночі, півдні та в центрі України. З них 74 були збиті за допомогою вогневих засобів ураження.

Крім того, 38 дронів-іміраторів, за даними Повітряних сил, були “локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби без негативних наслідків”.

Внаслідок цієї атаки постраждали регіони Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини та Миколаївщини, де зафіксовано наслідки ворожих ударів.